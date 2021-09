Green Pass: Fico, regole varranno anche per la Camera (Di lunedì 20 settembre 2021) "Oggi, come è sempre stato, quello che accade fuori, accadrà dentro il Parlamento. Quindi le regole che varranno per fuori varranno per la Camera dei Deputati". Così Roberto Fico, presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) "Oggi, come è sempre stato, quello che accade fuori, accadrà dentro il Parlamento. Quindi lecheper fuoriper ladei Deputati". Così Roberto, presidente della ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - MediasetTgcom24 : Green pass, Giorgetti: 'L'abbiamo esteso per aumentare la libertà' #Greenpass - fax1974 : RT @jacopo_iacoboni: Un referendum contro il Green Pass promosso da Freccero e sostenuto da Di Battista. Spettacolo Italia. - pierecall : RT @liliaragnar: #Gelmini: “Chi non si vaccina può uccidere, il super Green Pass italiano esempio nel mondo di cui essere orgogliosi” Tu se… -