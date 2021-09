Fiorentina vs Inter: curiosità e statistiche (Di lunedì 20 settembre 2021) La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto. La Fiorentina non ha mai vinto contro l’Inter nelle ultime quattro partite di Serie A disputate al Franchi (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei precedenti cinque incroci Interni di campionato (1P). Fiorentina e Inter contano un solo precedente in ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021) Lanon vince contro l’in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto. Lanon ha mai vinto contro l’nelle ultime quattro partite di Serie A disputate al Franchi (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei precedenti cinque incrocini di campionato (1P).contano un solo precedente in ...

