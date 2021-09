Cari amici miei, no-vax, no-pass, non è il vaccino il nemico della nostra libertà! (Di lunedì 20 settembre 2021) di Giuliana R. Cari amici miei, no-vax, no-pass, io non mi sento affatto sotto botta di una dittatura sanitaria, non mi sento affatto minacciata nelle mie libertà da un eventuale obbligo vaccinale e neppure dal green pass, tutt’altro! Mi sento maggiormente garantita e protetta e insieme a me tutti i miei familiari. Le mie libertà Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 settembre 2021) di Giuliana R., no-vax, no-, io non mi sento affatto sotto botta di una dittatura sanitaria, non mi sento affatto minacciata nelle mie libertà da un eventuale obbligo vaccinale e neppure dal green, tutt’altro! Mi sento maggiormente garantita e protetta e insieme a me tutti ifamiliari. Le mie libertà

Advertising

Patty_LAbbate : ?? Cari amici, me l’avete chiesto in molti in questi giorni…finalmente sono felice di comunicarvi che è aperta la p… - Fontana3Lorenzo : Cari amici, ripercorriamo la vita della più grande giornalista italiana di sempre e dei suoi scritti, che ci avevan… - Maria67509026 : RT @atramthoughts: Cari amici, nell'edizione di quest'anno sarei stato il più attivo di tutti. E questo la dice lunga. #gfvip https://t.co… - sBhupen_2 : RT @higuera2866: BUONGIORNO A TUTTI VOI CARI AMICI. FELICE MARTEDI. ABBRACCIO. - miss_shah__ : RT @vlg_v: Buon fine settimana cari amici!! -