Cambiare data del volo torna a costare con Ryanair (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Ryanair reintroduce la tariffa per il cambio data a partire da fine settembre. Le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre per viaggiare fino al 31 dicembre non subiranno variazioni; dal 30 settembre per modificare le date di una prenotazione del volo saranno addebitati 35 euro. Nel 2020, al pari di altre compagnie aeree, Ryanair ha introdotto la gratuità del cambio delle prenotazioni alla luce dello stato di incertezza determinato dalla pandemia. L’unico vettore a conservare il costo del cambio data è stato Wizz Air. Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) –reintroduce la tariffa per il cambioa partire da fine settembre. Le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre per viaggiare fino al 31 dicembre non subiranno variazioni; dal 30 settembre per modificare le date di una prenotazione delsaranno addebitati 35 euro. Nel 2020, al pari di altre compagnie aeree,ha introdotto la gratuità del cambio delle prenotazioni alla luce dello stato di incertezza determinato dalla pandemia. L’unico vettore a conservare il costo del cambioè stato Wizz Air.

Advertising

Beltade : Chissà quanto ci metterò ad abituarmi all Cuccarini in canto un po’ come cambiare la data all’inizio dell’anno #Amici21 - gryffindhes : @endlesslightae se trovi il modo di cambiare nome io sarei interessatissima alla data per vienna ?? - Nico01042014 : RT @dave_iron: @gladiatoremassi Conte può far presa solo fra i pidioti del PD e i grilli pidioti del M5S. Ed è quello che voleva Grillo già… - MassMing : @Nino_TheBest ce n'è una, visto che la cosa data dall'anno scorso: cambiare i giocatori. Non si può, per ora. Resta il doping - dave_iron : @gladiatoremassi Conte può far presa solo fra i pidioti del PD e i grilli pidioti del M5S. Ed è quello che voleva G… -