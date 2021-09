Tra Juve e Milan finisce 1-1: a Morata risponde Rebic (Di domenica 19 settembre 2021) finisce 1 a 1 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, che nel posticipo della quarta giornata di Serie A si dividono la posta in gioco e si fanno il meno male possibile.2°... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 settembre 2021)1 a 1 all'Allianz Stadium di Torino trantus e, che nel posticipo della quarta giornata di Serie A si dividono la posta in gioco e si fanno il meno male possibile.2°...

Advertising

JuventusFCYouth : Giovanni Garofani si racconta: dall'esordio in #Under23 ai prossimi obiettivi, di squadra e personali. ?? On demand… - GioFriso908 : RT @saveriocamba: Dopo il primo tempo avrei firmato per il pareggio. Per come si è messa alla fine sto rosicando. La Juve è al momento poc… - Snal37 : @VlnN94 Migliore in campo della Juve assieme a Dybala questa sera tra l'altro - Edorsi53 : RT @RobertoRenga: Non una grande partita. Il Milan prima subisce, poi rilancia. Agonismo, più che altro, tra le due squadre. La Juve illude… - DevilDollmusic : E comunque pur meritando la vittoria, un pareggio a casa juve e' oro colato contando il fato che le altre rivali di… -