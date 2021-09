Serie A | Verona-Roma 3-2 | primo ko per Mourinho

(Di domenica 19 settembre 2021) Ilbatte 3-2 lain un match della quarta giornata diA disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città veneta. Ai giallorossi non bastano il gol di Pellegrini al 36? e l’autorete di Ilic al 58?; per i gialloblù in rete Barak al 49?, Caprari al 54? e Faraoni al 63?. In classifica laresta momentaneamente al secondo posto a quota 9 con Milan, Napoli e Fiorentina a un punto dall’Inter capolista, mentre ilconquista i primi punti della stagione e sale a 3. Funweek.

Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 0-1, rete di Pellegrini L. (ROM) - Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 2-2, autorete di Ilic I. (VER) - Gazzetta_it : Gol! Verona - Roma 3-2, rete di Faraoni M. (VER) - Spazio_Napoli : Crollo Roma, il Verona vince 3-2. Mazzarri ferma la Lazio all'Olimpico - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Verona-Roma 3-2, prima sconfitta per Mourinho -

La Roma di Jose Mourinho cade ae vede interrompersi ladi sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attesa degli impegni di Milan e ...- Prima sconfitta per la Roma di Mourinho , battuta dal3 - 2 in una gara folle. Al "Bentegodi" vanno avanti i giallorossi con uno spettacolare tacco di Pellegrini sul finire del primo tempo, poi nella ripresa i padroni di casa la ribaltano in 5' ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - Prima sconfitta per la Roma di Josè Mourinho. Il Verona, rinvigorito dalla cura Tudor, vince 3-2 in rimonta. Partita ricca di emozioni. Roma in vantaggio al 36' del primo tempo ...All'Olimpico termina 2-2 il match delle 18 tra Lazio e Cagliari. Nel primo tempo biancocelesti avanti grazie alla rete del solito Immobile al 45': cross ...