Samuele giù dal balcone, la mamma chiede "pietà": «Non pubblicate più foto e video» (Di domenica 19 settembre 2021) Sono ancora in tanti in via Foria, a Napoli, nel punto in cui venerdì scorso è precipitato da un balcone al terzo piano, a rendere omaggio al piccolo Samuele Gargiulo, 4 anni non ancora... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 settembre 2021) Sono ancora in tanti in via Foria, a Napoli, nel punto in cui venerdì scorso è precipitato da unal terzo piano, a rendere omaggio al piccoloGargiulo, 4 anni non ancora...

Advertising

Corriere : Samuele, il bimbo morto a Napoli, e il giallo del video in cui ripeteva: «Tu non vali niente, ti butto giù» - MarfiaRos : RT @ilmessaggeroit: Samuele giù dal balcone, la mamma chiede 'pietà': «Non pubblicate più foto e video» - ilmessaggeroit : Samuele giù dal balcone, la mamma chiede 'pietà': «Non pubblicate più foto e video» - mattinodinapoli : Napoli: Samuele giù dal balcone, in un video l'ultimo abbraccio della mamma - augusto_amato : Napoli, Samuele caduto dal balcone e morto. Spunta il video su TikTok: 'Io ti butto giù' -

Ultime Notizie dalla rete : Samuele giù Napoli, Samuele caduto dal balcone e morto. Spunta il video su TikTok: "Io ti butto giù" ... in cui il bambino di quasi 4 anni che ripete: 'Io ti butto proprio giù. Tu si una lota'. Poi si ... La madre di Samuele si chiama Ciappi Razzano. Venerdì, all'ora di pranzo, il piccolo Samuele, 4 anni, ...

Samuele, in via Foria tappeto di fiori e pupazzi ...del piccolo Samuele e attualmente in isolamento nel carcere di Poggioreale, si terrà domattina alle 9.30. Al momento il video choc circolato sui social media, nel quale il bambino dice "ti butto giù",...

Samuele morto cadendo dal balcone a Napoli, su TikTok il video choc in cui dice: «Ti butto giù» ilmessaggero.it ... in cui il bambino di quasi 4 anni che ripete: 'Io ti butto proprio. Tu si una lota'. Poi si ... La madre disi chiama Ciappi Razzano. Venerdì, all'ora di pranzo, il piccolo, 4 anni, ......del piccoloe attualmente in isolamento nel carcere di Poggioreale, si terrà domattina alle 9.30. Al momento il video choc circolato sui social media, nel quale il bambino dice "ti butto",...