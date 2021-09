Rissa tra ragazzi in centro a Milano, grave un 18enne (Di domenica 19 settembre 2021) Una Rissa per futili motivi, ieri pomeriggio a Milano, è degenerata a tal punto che un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. Il giovane è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 settembre 2021) Unaper futili motivi, ieri pomeriggio a, è degenerata a tal punto che unha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. Il giovane è stato ...

Advertising

baritoday : La lite tra familiari degenera, botte in piazza Mercantile: ferito un uomo - MediasetTgcom24 : Rissa tra ragazzi in pieno centro a Milano, grave un 18enne #milano - leggoit : Milano, rissa in piazza tra ragazzi: grave un 18enne colpito con un coltello - LucaSciarini : Fa parecchio discutere la sospensione per rissa della partita tra Semine e @fc_locarno . Ne abbiamo parlato con il… - LolaPessy : Punizione che sia da esempio per tutti tipo radiazione a vita delle due squadre. -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Rissa tra ragazzi in centro a Milano, grave un 18enne La rissa era iniziata intorno alle 19.30 in piazza Mercanti, a poca distanza dal Duomo di Milano. Entrambi i giovani sono italiani di origine egiziana. A interrompere la rissa, una pattuglia della ...

Robert Durst, ergastolo al miliardario che confessò per errore gli omicidi durante un documentario: 'Li ho uccisi tutti' ... tra gli altri, il grattacielo di Bank of America e la Freedom Tower a Ground Zero si era reso ...la giuria che Black era stato ucciso da un colpo di pistola partito per sbaglio durante una rissa. Lui ...

Rissa tra ultras ad Avenza: ci sono feriti La Gazzetta di Massa e Carrara Rissa tra ragazzi in pieno centro a Milano, grave un 18enne Entrambi i giovani sono italiani di origine egiziana. E' intervenuta una pattuglia della polizia che stava effettuando controlli anti assembramento ...

Rissa tra ragazzi in centro a Milano, grave un 18enne Una rissa per futili motivi, ieri pomeriggio a Milano, è degenerata a tal punto che un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. (ANSA) ...

Laera iniziata intorno alle 19.30 in piazza Mercanti, a poca distanza dal Duomo di Milano. Entrambi i giovani sono italiani di origine egiziana. A interrompere la, una pattuglia della ......gli altri, il grattacielo di Bank of America e la Freedom Tower a Ground Zero si era reso ...la giuria che Black era stato ucciso da un colpo di pistola partito per sbaglio durante una. Lui ...Entrambi i giovani sono italiani di origine egiziana. E' intervenuta una pattuglia della polizia che stava effettuando controlli anti assembramento ...Una rissa per futili motivi, ieri pomeriggio a Milano, è degenerata a tal punto che un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. (ANSA) ...