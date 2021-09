Monster Hunter Rise e Mega Man 11 | arriva la collaborazione!

(Di domenica 19 settembre 2021), nuovo capitolo della saga sviluppata da Capcom disponibile al momento su Nintendo Switch, avrà presto un evento in collaborazione con la storica serieMan Dopo l’uscita di, Capcom ha avuto varie collaborazioni con titoli appartenenti al publisher, tra cui Okami e Street Fighter. In ognuna è stato possibile sbloccare un outfit, indossabile come armatura o per personalizzare il proprio Palamuto. Anche nella prossima, traMan, si avrà ...

