Grande Fratello Vip 6 2021: quanto dura e quando finisce? (Di domenica 19 settembre 2021) quando inizia e quando finisce il Grande Fratello Vip 2021? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato una durata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che il ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021)inizia eilVip? Il calendario e tutte le date della sesta edizione, al via da lunedì 13 settembre con la puntuale conduzione di Alfonso Signorini. Come di consueto non sono note le date precise del GF cui cadenza potrebbe variare anche in base agli ascolti. Mediaset ha però annunciato unata di tredici settimane e 27 puntate: come l’anno scorso dunque il programma su Canale 5 potrebbe terminare attorno a dicembre, sempre con le consuete due puntate settimanali (lunedì e venerdì). Non è però da escludere che il ...

