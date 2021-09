Gf Vip 6 | dopo le dichiarazioni choc di Gianmaria Antinolfi la mamma di Sophie Codegoni sbotta contro l’imprenditore

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 settembre 2021) La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via da nemmeno una settimana, ma le dinamiche sono già entrate nel vivo. Tra i personaggi più discussi, al momento, c’è sicuramentenapoletano. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez in Casa ha ritrovato un’altra sua vecchia fiamma, l’ex corteggiatrice Soleil Sorge. La storia tra i due, terminata da pochi mesi, non ha funzionato, e il confronto avvenuto in diretta nella puntata di venerdì sembrerebbe aver messo un punto definitivo alla loro relazione., che si è presentato nel reality come single, in realtà da un mese e mezzo ...