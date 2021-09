Ferrara è sicuro | Per la Juve la vedo dura | quest' anno non ci riuscirà

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 settembre 2021) Lantus, in seguito al pareggio dia sera contro il Milan, è ferma a 2 punti in quattro partite di campionato. La crisi dei bianconeri è sotto gli occhi di tutti e Ciro, nuovo opinionista di DAZN, parla chiaro. "A essere sinceri, per lo scudetto la, non è come il 2015, le avversarie si sono tutte rafforzate. È vero che oggi due squadre come Roma e Lazio hperso la possibilità di allungare eo tiene la classifica corta, però i punti iniziano a essere tanti”.