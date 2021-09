"Diamoci una calmata". Gf Vip: Amedeo Goria nudo nel letto con Ainett? Lei sbotta, crollo nervoso (Di domenica 19 settembre 2021) Amedeo Goria finisce nella bufera al Gf Vip per via dell'atteggiamento che ha nei confronti di Ainett Stephens, la modella venezuelana nota per il ruolo della Gatta Nera al Mercante in Fiera, programma di Italia 1. L'ex giornalista sportivo è stato sommerso dalle critiche: a creare sdegno è stata la scena in cui i due dormono insieme e Goria sotto il piumone ricopre la coinquilina di attenzioni, coccole e grattini. Senza il consenso della modella. L'indignazione dei telespettatori ha poi raggiunto i massimi livelli quando lui si è tolto le mutande nel letto, proprio davanti ad Ainett. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021)finisce nella bufera al Gf Vip per via dell'atteggiamento che ha nei confronti diStephens, la modella venezuelana nota per il ruolo della Gatta Nera al Mercante in Fiera, programma di Italia 1. L'ex giornalista sportivo è stato sommerso dalle critiche: a creare sdegno è stata la scena in cui i due dormono insieme esotto il piumone ricopre la coinquilina di attenzioni, coccole e grattini. Senza il consenso della modella. L'indignazione dei telespettatori ha poi raggiunto i massimi livelli quando lui si è tolto le mutande nel, proprio davanti ad. ...

