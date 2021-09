Avviare un Business online oggi: da dove partire? (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Benevento – “È possibile Avviare un Business online e cominciare a guadagnare?” “Quali sono gli step da fare e quali i costi da sostenere?” Sono solo alcune delle domande che si pone chi oggi desidera Avviare una propria attività online. In questo articolo cercheremo di chiarire qualche dubbio. Partiamo dal principio: senza un chiaro obiettivo è difficile poter creare qualcosa di efficace. È importante chiedersi quale sia il motivo che ci spinge a investire, qual è il budget iniziale di cui si dispone, quali sono i risultati che si desidera ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Benevento – “È possibileune cominciare a guadagnare?” “Quali sono gli step da fare e quali i costi da sostenere?” Sono solo alcune delle domande che si pone chidesiderauna propria attività. In questo articolo cercheremo di chiarire qualche dubbio. Partiamo dal principio: senza un chiaro obiettivo è difficile poter creare qualcosa di efficace. È importante chiedersi quale sia il motivo che ci spinge a investire, qual è il budget iniziale di cui si dispone, quali sono i risultati che si desidera ...

