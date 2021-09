Salernitana - Atalanta 0 - 1 | decide un gol di Zapata al 75'

Advertising

infoitsport : Salernitana bella e sfortunata contro l'Atalanta, la voce dei tifosi: 'Perdere così fa male' - cicciojumped3 : RT @finallybarbos: Il weekend del milanista su twitter Sabato alle 18 pompe all'Inter Sabato alle 23 pompe all'atalanta nonostante la vitto… - finallybarbos : Il weekend del milanista su twitter Sabato alle 18 pompe all'Inter Sabato alle 23 pompe all'atalanta nonostante la… - robertobooh : Lo so, avete ragione voi, ma tra Salernitana-Atalanta e la finale degli intergalattici di pallavolo io scelgo sempre la prima. #calcismo - Dalla_SerieA : Atalanta: col Sassuolo ci sarà anche Demiral - -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Atalanta

Non è bastata la bella prestazione dellacontro l'a far cambiare idea ad alcuni addetti ai lavori e giornalisti tra cui Umberto Chiariello di Canale 21 nel suo consueto appuntamento della domenica Campania Sport. Dopo le ...Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Emilio Coppola, avvocato: 'La curva dellagremita contro l'? Il mancato rispetto delle disposizioni sanitarie non si è verificato solo a Salerno, ma in tutti gli impianti italiani. Per il calcio post - pandemia mi auguro ...Buona la prima. Franck Ribery ha subito incantato Salerno. Con l’Atalanta è durato solo un tempo. Autonomia in crescita. Quando la condizione salirà di livello, il francese potrà diventare determinant ...Bella, arrembante, capace di 'prendere' l'Atalanta nella propria metà campo, sfoderando una prestazione tutta grinta e personalità. La sfortuna è stata trovare Obi a colpire di piatto per un gol sicur ...