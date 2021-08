VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi - Come funziona - ISTRUZIONI (Di lunedì 9 agosto 2021) VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi - ecco Come funziona Di fronte al rischio di Green pass fasulli (venduti anche sui canali social) Palazzo Chigi, dal suo account twitter... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 9 agosto 2021)l'app peredDi fronte al rischio difasulli (venduti anche sui canali social) Palazzo Chigi, dal suo account twitter...

Advertising

JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Ecco come funziona e come si scarica l’App per verificare validità e autenticità dei #GreenPass. Ministero della Salute… - NewsPadania : RT @Cor_Com: #GreenPass obbligatorio, ecco cosa fare. La app #VerificaC19 per tutti i controlli - Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #GreenPass obbligatorio, ecco cosa fare. La app #VerificaC19 per tutti i controlli - Cor_Com : #GreenPass obbligatorio, ecco cosa fare. La app #VerificaC19 per tutti i controlli - infoitscienza : VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi - Come funziona - GUIDA -