Quanti errori su Mps | adesso Draghi faccia quello che deve fare Parla Maffè

Non c'è un piano B per il Monte dei Paschi. E l'unica strada, la cessione della parte sana a Unicredit, va percorsa in fretta, senza indugio. Il governo di Mario Draghi, insomma, dice a Formiche.net Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista della Bocconi, deve fare in fretta perché ogni giorno perso indebolisce la posizione contrattuale dello stesso esecutivo. Il ministro Franco ha escluso ogni alternativa alla cessione della parte sana di Mps. Una soluzione industriale che convince? Lo schema di salvataggio di una banca in difficoltà è consolidato: si separano le parti sane da quelle problematiche. Le prime vanno in una ...

