Pratola Serra | Porsche in fiamme nella notte | indagano i Carabinieri

(Di lunedì 9 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – È di probabile natura dolosa l’incendio divampato questa: lehanno interessato la parte anteriore di unaCayenne, parcheggiatapubblica via. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Avellino e i Vigili del Fuoco. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

