PosteMobile, clienti furiosi: gravi problemi di rete, ecco perché (Di lunedì 9 agosto 2021) Gli utenti PosteMobile stanno riscontrando grosse difficoltà di rete, soprattutto durante le chiamate vocali. La fonte del problema è ben precisa. PosteMobile (AdobeStock)Le offerte per gli operatori telefonici sono davvero tante, tutti i consumatori sono alla ricerca della miglior tariffa a prezzi vantaggiosi. Molti scelgono operatori non tra i più conosciuti ma che garantiscono una certa qualità. In questo caso, i problemi sono per i clienti PosteMobile. Questi hanno notato un certo e fastidioso problema durante le chiamate. Consisterebbe nel vedere la loro connessioni ...

Max_Miecchi : @postemobile state perdendo migliaia di clienti per i disservizi indecenti della nuova rete - Menogiovanesem1 : 24 ore che cerco di contattare il servizio clienti @PosteMobile e non riesco quindi chiedo aiuto qui che tanto sol… - luigiz79 : @postemobile col passaggio a Vodafone sono iniziati i problemi internet a volte non funziona non puoi telefonare ne… - mondomobileweb : PosteMobile: superati i 4,8 milioni di clienti con ARPU stabile e ricavi in crescita - GianniMeroni : @PosteMobile È inaccettabile che da due giorni rispondiate che i tempi d'attesa per il Vs.' non servizio clienti' s… -