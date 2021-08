Napoli: Estupinan solo ad una condizione, Hincapie pericolo Bayer (Di lunedì 9 agosto 2021) Cercasi terzino sinistro per il Napoli: è questo l’obiettivo principale del mercato. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Estpuinan, calciatore del Villareal che piace molto agli azzurri ed inserito tra i migliori 11 della Copa America. Il Napoli lo vuole in prestito ed è questo il vero problema. Anche perché da Corriere dello Sport arriva la conferma di un interesse anche del West Ham per Estupinan. Il Napoli ha chance di arrivare al giocatore se il club inglese, con molta più disponibilità economica, deciderà di non affondare il colpo, altrimenti dovrà desistere. La società non ne farebbe un dramma, anche ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 agosto 2021) Cercasi terzino sinistro per il: è questo l’obiettivo principale del mercato. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Estpuinan, calciatore del Villareal che piace molto agli azzurri ed inserito tra i migliori 11 della Copa America. Illo vuole in prestito ed è questo il vero problema. Anche perché da Corriere dello Sport arriva la conferma di un interesse anche del West Ham per. Ilha chance di arrivare al giocatore se il club inglese, con molta più disponibilità economica, deciderà di non affondare il colpo, altrimenti dovrà desistere. La società non ne farebbe un dramma, anche ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la corsia di sinistra piace #Estupinan del #Villarreal - Dalla_SerieA : Napoli, continua la ricerca dell’esterno: l’ultimo della lista è Estupiñan - - dailynews_24 : Napoli, nome nuovo per la difesa: piace Estupinan del Villareal - Cucciolina96251 : RT @NCN_it: REPUBBLICA – ESTUPINAN, GIUNTOLI IN CONTATTO COL VILLARREAL: PROPOSTO IL PRESTITO CON OBBLIGO #Estupinan #Giuntoli #contatti #… - TheNapoliZone : ?? Buonanotte con tutte le news di oggi sul #Napoli : • #Cremonese in pressing per #Gaetano. • Sul taccuino del… -