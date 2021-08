Nagasaki | il Giappone non scorda | “Noi l’unica nazione ad aver subito l’atomica”

(Di lunedì 9 agosto 2021) Roma, 9 ago – A Hiroshima, come a, 76 anni fa le vittime furono quasi esclusivamente civili. Circa 200mila persone spazzate via d’un tratto, dalla democrazia a stelle e strisce piombata dal cielo. Oggisi ferma e ricorda i suoi morti, i suoi feriti, i suoi pochi sopravvissuti che subirono indicibili sofferenze dopo quel bombardamento. A lungo, troppo a lungo., silenzio e compostezza “Essendoche habombardamenti atomici durante la guerra, è nostra missione immutabile far avanzare costantemente gli sforzi della comunità internazionale, passo ...

La citt giapponese diha commemorato oggi il 76esimo anniversario del lancio della bomba atomica statunitense che la rase al suolo. Il tragico attacco da parte degli Usa stato ricordato con una sobria cerimonia ...Tuttavia ilnon ha firmato l'ultimo accordo per la proibizione degli arsenali atomici ... e la società civile deve spingerli in questa direzione", ha detto il sindaco di, Tomihisa ...I test di massa a Wuhan sono stati effettuati per fornire una copertura completa di tutti i residenti in città.I presenti hanno recitato una preghiera per le vittime della Bomba A, denominata "Fat Man", caduta su Nagasaki il 9 Agosto 1945 alle 11:02.