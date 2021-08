Inter, Dzeko è il dopo Lukaku? Ecco la decisione definitiva del bosniaco (Di lunedì 9 agosto 2021) Edin Dzeko avrebbe accettato la proposta dell’Inter e comunicherà la sua decisione ufficiale alla Roma proprio quest’oggi, in attesa di essere liberato. Il posto di Romelu Lukaku, oramai sempre più vicino a essere un nuovo calciatore del Chelsea, sarà occupato all’Inter da Edin Dzeko. Tra le varie opzioni quella del bosniaco, in rotta di collisione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 9 agosto 2021) Edinavrebbe accettato la proposta dell’e comunicherà la suaufficiale alla Roma proprio quest’oggi, in attesa di essere liberato. Il posto di Romelu, oramai sempre più vicino a essere un nuovo calciatore del Chelsea, sarà occupato all’da Edin. Tra le varie opzioni quella del, in rotta di collisione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

