Green pass e tamponi rapidi: 8 euro per i minori tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per gli over 18 (Di lunedì 9 agosto 2021) Dal 6 agosto vige l'obbligo del Green pass, chi non ha ancora ricevuto almeno una dose di vaccino o non è già guarito dall'infezione, deve sottoporsi a tampone per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e per accedere a eventi sportivi, spettacoli, cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, bingo e sale giochi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 agosto 2021) Dal 6 agosto vige l'obbligo del, chi non ha ancora ricevuto almeno una dose di vaccino o non è già guarito dall'infezione, deve sottoporsi a tampone per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e per accedere a eventi sportivi, spettacoli, cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, bingo e sale giochi. L'articolo .

