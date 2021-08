Emerson Palmieri sempre più lontano: le due alternative concrete (Di lunedì 9 agosto 2021) Continua la disperata ricerca di un terzino sinistro da parte del Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Emerson Palmieri è sempre il preferito di tutti, eppure è anche il più difficile da raggiungere. La distanza con il Chelsea è ampia: si aspetterà sicuramente fino alla prossima settimana per cercare di capire se ci può essere un margine per qualche cambiamento. Nel frattempo, comunque, gli azzurri provano a tutelarsi. L'ultimo nome è quello di Estupiñán, terzino del Villarreal, a cui si pensa solo in prestito ma che è corteggiato anche in Premier League. Continua a essere gettonato anche Hincapié del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 9 agosto 2021) Continua la disperata ricerca di un terzino sinistro da parte del Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport,il preferito di tutti, eppure è anche il più difficile da raggiungere. La distanza con il Chelsea è ampia: si aspetterà sicuramente fino alla prossima settimana per cercare di capire se ci può essere un margine per qualche cambiamento. Nel frattempo, comunque, gli azzurri provano a tutelarsi. L'ultimo nome è quello di Estupiñán, terzino del Villarreal, a cui si pensa solo in prestito ma che è corteggiato anche in Premier League. Continua a essere gettonato anche Hincapié del ...

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno a #Emerson Palmieri?? Oggi il laterale azzurro festeggia 2?7? anni ?? ?? Campione d'Europa 19 pr… - Spazio_Napoli : Emerson Palmieri sempre più lontano: le due alternative concrete - ilnapolionline : In attesa di Emerson Palmieri, non mancano le alternativa al d.s. Giuntoli - - infoitsport : Da Milano: Estupinan ha già detto sì al Napoli! Guadagna 1,5mln, la metà di Emerson Palmieri - lumorris70 : @juventusfc Penso che al di là della prestazione ….si evidenziano diversi limiti in difesa sia sulla sinistra che a… -