Che cosa farebbero i Windsor se non fossero reali? (Di lunedì 9 agosto 2021) Che mestiere farebbero i Windsor se non fossero reali al servizio di Elisabetta II? I royal, in realtà, un lavoro lo hanno già: devono sostenere la regina nel suo ruolo di monarca, assolvendo agli impegni che lei affida, tra visite ufficiali, viaggi di Stato, inaugurazioni, gala e incarichi nelle fondazioni di beneficenza che presiedono. Ma se non fossero «ingaggiati» da Sua Maestà cosa potrebbero fare per vivere? E quanto guadagnerebbero? A fornire qualche indicazione ci ha pensato la società di formazione globale The Knowledge Academy, che, curricula dei Windsor alla mano, ha stilato le loro possibili «carriere alternative» tenendo conto delle attuali offerte di impiego nel Regno Unito. Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 agosto 2021) Che mestiere farebbero i Windsor se non fossero reali al servizio di Elisabetta II? I royal, in realtà, un lavoro lo hanno già: devono sostenere la regina nel suo ruolo di monarca, assolvendo agli impegni che lei affida, tra visite ufficiali, viaggi di Stato, inaugurazioni, gala e incarichi nelle fondazioni di beneficenza che presiedono. Ma se non fossero «ingaggiati» da Sua Maestà cosa potrebbero fare per vivere? E quanto guadagnerebbero? A fornire qualche indicazione ci ha pensato la società di formazione globale The Knowledge Academy, che, curricula dei Windsor alla mano, ha stilato le loro possibili «carriere alternative» tenendo conto delle attuali offerte di impiego nel Regno Unito.

Advertising

LiaCapizzi : Cambierà la visibilità dell'atletica in Italia? Filippo Tortu: 'Dipende da voi (media&Co).Noi più di vincere 5 ori… - marattin : Invito tutti a leggere questo bellissimo articolo di @BentivogliMarco di stamane. Coloro che, direttamente o indire… - NicolaPorro : Mentre continuano gli sbarchi in Sicilia, leggete un po’ cosa succede a questo ragazzo fidanzato con una straniera ?? - Jessthesohodoll : Di sicuro che è una cosa a nessuno pensa. E di sicuro tutti si stanno incazzano per un problema reale. Perché la bu… - CHUUFFINO : @lNUPlNO weee cosa che manco ti accorti che ti ho messo nella lista dei fav sei una cessoide -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa L'imprenditore che lascia gli operai No vax a casa: "Mi hanno detto che sono un nazista" E sa cosa mi ha scritto uno? Che ero un nazista perché discrimino le persone. Ma sarebbe discriminatorio anche creare spogliatoi separati per vaccinati e non. Allora ditemi come mi devo comportare". ...

Tutto quello che resta delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ... Franky; Noah Lyles che mischia sacro e profano, mimando la kamehameha di Goku avvolto nella bandiera stelle e strisce; la squadra di 4 100 metri piani cinese che fa la stessa cosa prima della gara, ...

Cassa integrazione, ecco che cosa prevede la riforma Orlando Il Sole 24 ORE Ex vigilessa sparita, trovato un corpo "Il test del Dna per capire se è lei" Tutto fa pensare che sia lei, Laura Ziliani, la ex vigilessa sparita l’8 maggio fra le montagne di Temù, nel Bresciano. Ieri mattina nei pressi del greto del fiume Oglio a Vione, in alta Val Camonica, ...

"Vincendo abbiamo unito l’Italia" dall’inviato Leo Turrini "Veramente io di medaglie ne avevo previste 39! Le Farfalle mi hanno smentito, ma sono felice di essermi sbagliato..." In attesa di cominciare a camminare sulle acque, San Gio ...

E sami ha scritto uno?ero un nazista perché discrimino le persone. Ma sarebbe discriminatorio anche creare spogliatoi separati per vaccinati e non. Allora ditemi come mi devo comportare". ...... Franky; Noah Lylesmischia sacro e profano, mimando la kamehameha di Goku avvolto nella bandiera stelle e strisce; la squadra di 4 100 metri piani cinesefa la stessaprima della gara, ...Tutto fa pensare che sia lei, Laura Ziliani, la ex vigilessa sparita l’8 maggio fra le montagne di Temù, nel Bresciano. Ieri mattina nei pressi del greto del fiume Oglio a Vione, in alta Val Camonica, ...dall’inviato Leo Turrini "Veramente io di medaglie ne avevo previste 39! Le Farfalle mi hanno smentito, ma sono felice di essermi sbagliato..." In attesa di cominciare a camminare sulle acque, San Gio ...