ATP Washington 2021, trionfo Sinner! L’azzurro batte in finale McDonald e conquista il terzo titolo in carriera (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner lotta, soffre e trionfa nell’ATP 500 di Washington. Il tennista italiano ha sconfitto in una finale tiratissima lo statunitense Mackenzie McDonald, imponendosi col punteggio di 7-5 4-6 7-5. E’ stata una partita difficile per l’altoatesino che ha avuto bisogno di quasi tre ore per avere la meglio sull’avversario portando a casa il terzo titolo in carriera nel circuito maggiore. Una prestazione in chiaroscuro quella di Sinner che ha alternato momenti di grande lucidità e solidità, soprattutto da fondo campo e con il dritto, a periodo di blackout in particolare nel momento di ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 agosto 2021) Jannik Sinner lotta, soffre e trionfa nell’ATP 500 di. Il tennista italiano ha sconfitto in unatiratissima lo statunitense Mackenzie, imponendosi col punteggio di 7-5 4-6 7-5. E’ stata una partita difficile per l’altoatesino che ha avuto bisogno di quasi tre ore per avere la meglio sull’avversario portando a casa ilinnel circuito maggiore. Una prestazione in chiaroscuro quella di Sinner che ha alternato momenti di grande lucidità e solidità, soprattutto da fondo campo e con il dritto, a periodo di blackout in particolare nel momento di ...

Advertising

RaiNews : Il 19enne di Sesto Pusteria, n.24 del ranking, ha battuto in semifinale per 7-6, 6-1, l'americano Jenson Brooksby,… - Gianni_Zulli : #Sinner il più giovane della storia a vincere ATP di #Washington! Da domani numero 15 del mondo. Pazzesco! Scelta p… - marioo174 : Jannik #Sinner trionfa al #CitiOpen e spazza via tutte le critiche Da oggi numero 15 del Ranking ATP Numero 10 del… - regolanumero1 : Titanica vittoria di @janniksin a #Washington vs un forte avversario. #McDonald Molto più forte della sua classific… - enzo_conte79 : RT @federtennis: ?? JANNIIIIIIIIIK SINNER!!! ???? Primo #ATP500 in carriera, primo italiano di sempre a vincere a Washington. Sconfigge in f… -