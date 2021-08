Vaccino Covid | Magrini Aifa | “Probabilmente faremo una dose all’anno”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 8 agosto 2021) E’ stato dicembre il mese in cui hanno preso il via le vaccinazioni in Italia e da quel momento, tra nuove approvazioni e chiarimenti, la campagna sta procedendo spedita. C’è chi ha già completato il percorso vaccinale e chi è in attesa della seconda, ma nonostante tutto sia ancora in ‘corso’ c’è chi, tra gli esperti, già parla di un possibile richiamo diogni anno per combattere il virus.: ‘Unadicontro il’ Un richiamo delcontro il virus. A dirlo è stato il direttore ...