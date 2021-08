Tokyo 2020 | pallanuoto | Settebello chiude settimo | Montenegro battuto ai rigori

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) L’Italiaalposto il torneo dimaschile delle Olimpiadi di. La squadra di Sandro Campagna ha infatti sconfitto ilnell’ultima sfida dei Giochi nel playoff-ottavo posto. Grande battaglia tra le due squadre, che chiudono i tempi regolamentari sul 14 pari. Nella lotteria deipoi i più lucidi sono gli Azzurri, che si impongono col punteggio finale di 18-17. Nella mattinata italiana (pomeriggio in Giappone) sono in programma invece le finali per le medaglie: Grecia-Serbia per l’oro e Ungheria-Spagna ...