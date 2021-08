Paolo Brosio “pazzo” di gelosia | la notizia sulla ex lo sconvolge

(Di domenica 8 agosto 2021) Dopo la fine della relazione con, il cuore della giovane e bella Maria Laura batte per un altro uomo. La reazione del giornalista allaDopo un anello annunciato in pompa magna da Barbara D’Urso e varie battaglie in pubblico per difendere il loro amore che, nonostante i 42 anni di differenza, andava a gonfie vele, l’amore frae Maria Laura De Vitis sembra essere definitivamente giunto al capolinea. La studentessa 21enne, infatti, sembra essere approdata su altri lidi e aver voltato definitivamente pagina e aquesto sembra non ...

Advertising

Anton34061626 : RT @beatrice_tom: Uffa sti politici… Silvio vedeva i ristoranti pieni. Monti vedeva l’uscita dal tunnel. Renzi la svolta. Draghi vede la ri… - zazoomblog : Gf Vip 5 Marialaura De Vitis ha un nuovo fidanzato: la reazione di Paolo Brosio - #Marialaura #Vitis #nuovo… - ElizabethRavag1 : RT @beatrice_tom: Uffa sti politici… Silvio vedeva i ristoranti pieni. Monti vedeva l’uscita dal tunnel. Renzi la svolta. Draghi vede la ri… - IsaeChia : #GfVip 5, Marialaura De Vitis ha un nuovo fidanzato: la reazione di Paolo Brosio - trashtvstellare : Marialaura De Vitis ha già ritrovato l'amore: la reazione dell'ex Paolo Brosio #marialauradevitis #paolobrosio -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio

Soltanto un anno fa il primo incontro, a Forte dei Marmi in Versilia, trae Marialaura De Vitis . Ve la ricordate? Lei era la giovanissima fidanzata dell'ex inviato del Tg4. Giovanissima e chiacchieratissima: in molti infatti hanno più volte messo in ...A un anno dal primo incontro con, avvenuto a Forte dei Marmi, Marialaura De Vitis ha già un altro fidanzato. Dopo aver detto addio all'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip la modella e ...In tantissimi non hanno mai creduto alla storia d'amore tra Marialaura De Vitis e l'ex gieffino Paolo Brosio. In tantissimi, anche nel salotto ...GF Vip, amara scoperta per un ex concorrente: è successo tutto nelle ultime settimane e lui decisamente non l'ha presa bene ...