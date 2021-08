MotoGP, Jorge Martin domina il GP della Stiria davanti a Mir e Quartararo che allunga in classifica, 14° Valentino Rossi (Di domenica 8 agosto 2021) Un weekend perfetto per Jorge Martin. Lo spagnolo del team Ducati Pramac, infatti, dopo la splendida pole position conquistata ieri, oggi completa il lavoro e vince di forza il Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring l’ex campione del mondo della Moto3 non lascia scampo ai rivali, mettendo in mostra un ritmo impossibile per tutti, andando quindi a cogliere il primo successo della sua carriera nella classe regina, la numero 11 in assoluto. In una gara che ha visto ben due partenze (per colpa ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Un weekend perfetto per. Lo spagnolo del team Ducati Pramac, infatti, dopo la splendida pole position conquistata ieri, oggi completa il lavoro e vince di forza il Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale2021. Sul tracciato del Red Bull Ring l’ex campione del mondoMoto3 non lascia scampo ai rivali, mettendo in mostra un ritmo impossibile per tutti, andando quindi a cogliere il primo successosua carriera nella classe regina, la numero 11 in assoluto. In una gara che ha visto ben due partenze (per colpa ...

