Le onde la trascinano | lei sbatte sugli scogli | 68enne finisce in ospedale

(Di domenica 8 agosto 2021) Paura questa mattina a Portonovo per unanella zona dei Sassi Bianchi. La donna, a causa del mare grosso, è stata trascinata dallee ha sbattutto un ginocchio. Non riuscendo a ...

Paura questa mattina a Portonovo per una 68enne nella zona dei Sassi Bianchi. La donna, a causa del mare grosso, è stata trascinata dallee ha sbattutto un ginocchio sugli scogli. Non riuscendo a muoversi sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamene il gommone di Salvamento Portonovo in collaborazione con la ...... facendolo risplendere di un bagliore sinistro e facendogli emettere lampi diradio e raggi ... creando una sorta di "vortici" cosmici che catturano evia materiale dal disco stesso, ...Doveva essere una tranquilla giornata al mare quella che invece si è trasformata in tragedia su una spiaggia libera di Ladispoli, dove un uomo, da poco ...Tragedia nella spiaggia libera di Ladispoli, 66enne salva i figli dalla corrente poi muore annegato. Inutili i tentativi di rianimarlo ...