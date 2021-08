L’amore invisibile (Di domenica 8 agosto 2021) Ricordate Mark Caltagirone? Nel 2018 Pamela Prati in un’intervista annuncia d’aver trovato il grande amore per caso, a partire da un messaggio Facebook, che risponde al nome di Marco Caltagirone, imprenditore edile appartenente a una nota dinastia romana, col quale convolerà a nozze, prendendo due bambini in affido per completare la famiglia. Scopriremo poi che non esiste nessun Marco, e che la storia era solo un mucchio di messaggi tra lei e non si sa chi. Negli ultimi anni mi capita di ascoltare tante storie simili, d’amore appassionato, gelosie, notti in bianco, rabbia, pianti, speranze e senza alcuna realtà concreta: emozioni filtrate attraverso lo schermo dello smartphone. L’inizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Ricordate Mark Caltagirone? Nel 2018 Pamela Prati in un’intervista annuncia d’aver trovato il grande amore per caso, a partire da un messaggio Facebook, che risponde al nome di Marco Caltagirone, imprenditore edile appartenente a una nota dinastia romana, col quale convolerà a nozze, prendendo due bambini in affido per completare la famiglia. Scopriremo poi che non esiste nessun Marco, e che la storia era solo un mucchio di messaggi tra lei e non si sa chi. Negli ultimi anni mi capita di ascoltare tante storie simili, d’amore appassionato, gelosie, notti in bianco, rabbia, pianti, speranze e senza alcuna realtà concreta: emozioni filtrate attraverso lo schermo dello smartphone. L’inizio ...

