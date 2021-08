Iva Zanicchi, lo sfogo è straziante: “Non riesco a rassegnarmi” (Di domenica 8 agosto 2021) Iva Zanicchi ha rilasciato un’intervista dove ha fatto uno sfogo molto triste. La cantante ha affermato: “Non riesco a rassegnarmi” Iva Zanicchi, protagonista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, sembra essere tornata in forma. La cantante, come ricorderanno i lettori, nel periodo del lockdown dopo aver contratto il virus è riuscita a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ivaha rilasciato un’intervista dove ha fatto unomolto triste. La cantante ha affermato: “Non” Iva, protagonista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, sembra essere tornata in forma. La cantante, come ricorderanno i lettori, nel periodo del lockdown dopo aver contratto il virus è riuscita a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ciccio_radari : @BaggioEva @stanzaselvaggia L’eccellenza nella musica non si misura in base ai dischi incisi. Continui ad ascoltare… - gabelmanu : RT @Fabio64356227: Iva Zanicchi rivela: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili, non sono più la stessa” Anche B. è rimasto contagiato ma… - MarceVann : RT @Fabio64356227: Iva Zanicchi rivela: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili, non sono più la stessa” Anche B. è rimasto contagiato ma… - CarlaKaky : RT @Fabio64356227: Iva Zanicchi rivela: “Il Covid mi ha lasciato segni indelebili, non sono più la stessa” Anche B. è rimasto contagiato ma… - panemarmellata : @Acrob4t @sonospento @foresta233 @huchukato @mavedite @Dr_ssaPerplessa @FarmaStronza @TwitterSupport Eh, ti sei dim… -