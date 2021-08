Grecia | aereo antincendio si schianta a Zante | nessuna vittima

(Di domenica 8 agosto 2021) Unsi èto al suolo durante le operazioni per spegnere un rogo sull'isola di, in. ll pilota è sopravvissuto grazie anche all'intervento di altri vigili del fuoco.

Unantincendio si è schiantato al suolo durante le operazioni per spegnere un rogo sull'isola di Zante, in. ll pilota è sopravvissuto grazie anche all'intervento di altri vigili del fuoco. ...E' una lotta senza tregua sull'isola greca di Evia, dove il villaggio di Ellinika, nel nord ... Sfiorata la tragedia quando a Zante unPezetel dei vigili del fuoco impegnato a domare un ...Sull'isola greca di Evia, il villaggio di Ellinika è circondato dalle fiamme. Negli Usa le distese aride della Sierra Nevada, che scendono verso il Pacifico, ormai sono un immenso braciere ...Un aereo antincendio si è schiantato al suolo durante le operazioni per spegnere un rogo sull'isola di Zante, in Grecia. ll pilota è sopravvissuto grazie anche all'intervento di altri vigili del fuoco ...