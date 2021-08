Farfalle | vietato body con scritte in giapponese Maccarani | “Regolamento Cio non lo prevede”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021)sì, poino. La vigilia delledi ginnastica ritmica, medaglia di bronzo nella finale All-Around nell’ultima giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è tinta di un piccolo giallo. Unpensato per la grande manifestazione a cinque cerchi con delle raffigurazioni e delleparticolari, è stato infattia poche ore dall’ingresso in pedana delle ginnaste. “Era un costume con un sole e con un’alba che per me erano veramente un qualcosa che elevava verso l’alto – ha spiegato Emanuela, commissario tecnico della Nazionale di ...