Advertising

ilpost : È stata arrestata Maria Licciardi, che secondo la procura di Napoli è a capo del clan camorristico Licciardi - marchess88 : A #Ciampino (Roma) è stata arrestata #marialicciardi, capo del clan napoletano di #secondigliano - Marchess86 : È stata arrestata a #Ciampino (Roma) #marialicciardi, capo del clan napoletano di #secondigliano - DaniaFalzolgher : RT @Claudia49452421: Helma Hammara è stata arrestata dalle forze di occupazione israeliane a Betlemme quando sua figlia aveva solo 2 anni.… - Dinoignone : @Teresa64831241 @GiorgiaMeloni Imbarazzanti voi con tutta la gang che oltre sd essere stata arrestata vi segue. -

Ultime Notizie dalla rete : stata arrestata

Per non compromettere la carriera del figlio pensa di costituirsi, ma poi apprende che la banda d ifalsari èe che il biglietto da diecimila lire che ha cambiato in tabaccheria era ...Da anni era a capo del clan Licciardi ed era considerata "la mente" dell'Alleanza di Secondigliano. Maria Licciardi, 'a piccerella (la piccolina), èall'aeroporto di Ciampino. Stava per imbarcarsi su un volo per la Spagna, meta preferita dei boss di camorra dove già abita la figlia Regina. Torna così in carcere la donna che dagli ...Per dileguarsi, secondo la Procura di Napoli, che le ha notificato un decreto di fermo fondato sul pericolo di fuga. Presa a Ciampino Maria Licciardi, capo dei clan di Napoli Nord Fra le prime e più p ...Una badante rumena è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi ...