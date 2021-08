Dennis “Dee Tee” Thomas, morto a 70 anni il fondatore dei Kool & the Gang (Di domenica 8 agosto 2021) Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dennis “Dee Tee” Thomas, a 70 anni è morto il fondatore dei Kool & the Gang Grande perdita per il mondo della musica con la scomparsa Dennis “Dee Tee” Thomas fondatore della band americana Kool & the Gang. Ad annunciare la sua morte sono stati gli stessi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di“Dee Tee”, a 70ildei; theGrande perdita per il mondo della musica con la scomparsa“Dee Tee”della band americana; the. Ad annunciare la sua morte sono stati gli stessi L'articolo proviene da Inews.it.

