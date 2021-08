Covid19 Toscana: i numeri di Giani, 665 nuovi casi, 14.553 test, tasso 4,57% (Di domenica 8 agosto 2021) Come di consueto il presidente della Regione Eugenio Giani anticipa sui social i numeri del covid-19 in Toscana, oggi 8 agosto. Sono 665 i nuovi casi, in diminuzione rispeto al 7 agosto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 8 agosto 2021) Come di consueto il presidente della Regione Eugenioanticipa sui social idel covid-19 in, oggi 8 agosto. Sono 665 i, in diminuzione rispeto al 7 agosto L'articolo proviene da Firenze Post.

Coronavirus in Toscana: 714 nuovi casi, ricoveri ancora in lieve aumento

Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19

Coronavirus in Toscana, 714 casi. Un decesso

Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19

Coronavirus, 714 casi con età media 33 anni. Un decesso

Coronavirus, 84 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 84 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. In Toscana i positivi sono 665 su 14553 test di cui 8882 tamponi molecolari e 5671 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,57 per cento.

