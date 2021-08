Amichevole Real Madrid-Milan | Leao sui social | “Grande prova oggi”

Advertising

DiMarzio : Le scelte di #Pioli per #RealMadridMilan - SkySport : ??? I rossoneri testano le condizioni del campo prima dell'amichevole ??? REAL MADRID ?? MILAN alle 18:30 ?? LIVE su S… - Gazzetta_it : Il Milan tiene testa al Real Madrid. E Maignan para un rigore a Bale #RealMilan - sportli26181512 : Maignan a Milan TV: 'Contro il Real Madrid è stata una partita dal sapore di Champions League': Nel post amichevole… - PianetaMilan : Amichevole #RealMadridMilan, #Maignan: “Importante non prendere gol” @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevole Real

Un gol alla primacontro il Nizza e poi alcune buone prestazioni, come quella fornita nel match terminato 0 - 0 contro ilMadrid , nel quale Pioli lo ha schierato dal primo minuto. Le ...Il Milan esce con un prezioso pareggio a reti bianche dall'di lusso contro ilMadrid dell'ex Carlo Ancelotti e Stefano Pioli ha molti temi da approfondire. Tra i migliori in campo c'è sicuramente Theo Hernandez , apparso già in un buono stato ...Mike Maignan, portiere del Milan, parla a Milan Tv dopo lo 0-0 col Real Madrid, sfida in cui ha parato un rigore a Gareth Bale: "È stato un match amichevole ...(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Termina a reti inviolate la sfida amichevole fra Milan e Real Madrid. Un buon test per i rossoneri di Pioli, nel primo tempo vicini al vantaggio con Theo Hernandez, il ...