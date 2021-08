Villa lussuosissima Ferragni e Fedez | ciao ciao miseria | ecco dove trascorrono la loro vacanzina e cosa hanno in cortile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 agosto 2021) Per Chiarauna vacanza extralusso. Unada principi e principesse. Sette camere da letto e un teatro. Dopo il battesimo del mare della piccola Vittoria, che ha da poco compiuto quattro mesi, i Ferragnez si sono trasferiti in Costa Smeralda. In una casa da sogno, che il sito Gallura Oggi racconta così: "La. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i confort, tanto che nelc'è anche un campo da basket. L'interno della residenza è incredibile, dentro c'è anche un teatro, una ...