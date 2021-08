Veltroni ricorda Nando Martellini nel centenario della sua nascita

(Di sabato 7 agosto 2021) ROMA – Walter(foto) ha volutore sulla sua pagina Facebook lo storico telecronistache oggi, 7 agosto, avrebbe compiuto cento anni. Secondo“sarebbe stato contento per lo sport italiano che amava tanto”: così ha scritto l’ex segretario nazionale del Partito Democratico, riferendosi alle grandi soddisfazioni che il nostro Paese si sta togliendo in questo 2021. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

SHIN_Fafnhir : @Lucaaaa01 @GiuseppeConteIT C'è un solo candidato, se Conte si ricorda di votare é fatta. Come secondo candidato po… - crizzato1955 : @dan6car @lageloni Geloni non ricorda niente Neanche che quel presidente della Giunta nel 2013 ha preso 8 punti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Veltroni ricorda

lagazzettadiviareggio.it

Pizzulcon commozione il collega, proprio oggi di Nando Martellini ricorre il centenario ... Dovrà occuparsi soprattutto di politica estera , ma già nel 1946 su spinta di Vittorio...A parte, forse, i romanzi di, un mago nel farsi pubblicità. Anni fa ha rinunciato a ... L'ex presidente, a quanto pare,male, e non rivela niente di nuovo. Come è sempre avvenuto per i ...ROMA - Walter Veltroni (foto) ha voluto ricordare sulla sua pagina Facebook lo storico telecronista Nando Martellini che oggi, 7 agosto, avrebbe compiuto ...06 AGO - È uscito il libro “Passione, dialogo, etica della responsabilità” con il quale il marito e i suoi più stretti collaboratori, hanno voluto ricordare Emilia Grazia De Biasi senatrice del Pd e P ...