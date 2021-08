Vacanza, davvero vacanza? Cinque consigli per staccare (Di domenica 8 agosto 2021) La maggior parte delle persone attende le ferie per concedersi un po’ di relax. Le vacanze sono un importantissimo momento e coincidono con il bisogno di ricaricare le energie psico-fisiche. Peccato che, senza organizzazione, il momento delle ferie viene sprecato e l’agognato relax lascia spazio ad altro stress: code, troppo rumore, troppa gente, troppi pensieri, troppi imprevisti e troppi impegni. Quando si pensa all’organizzazione delle ferie spesso ci si focalizza esclusivamente su aspetti pratici: la valigia perfetta, la macchina, l’aereo, l’itinerario, il tour enogastronomico, la prenotazione. Sono aspetti fondamentali per fare una vacanza ma ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 agosto 2021) La maggior parte delle persone attende le ferie per concedersi un po’ di relax. Le vacanze sono un importantissimo momento e coincidono con il bisogno di ricaricare le energie psico-fisiche. Peccato che, senza organizzazione, il momento delle ferie viene sprecato e l’agognato relax lascia spazio ad altro stress: code, troppo rumore, troppa gente, troppi pensieri, troppi imprevisti e troppi impegni. Quando si pensa all’organizzazione delle ferie spesso ci si focalizza esclusivamente su aspetti pratici: la valigia perfetta, la macchina, l’aereo, l’itinerario, il tour enogastronomico, la prenotazione. Sono aspetti fondamentali per fare unama ...

Advertising

serenmimity_ : Okay ora che sono a casa sto smaltendo tutta l'agitazione e l'ansia degli ultimi due giorni. Abbiamo avuto parecchi… - X_Maurizio_X : RT @EricaMai30100: Per come la vedo io, hai 2 possibilità: la solita pallosa #vacanza, con il solito partner, pronto a montarti il broncio… - hovis_tolaluce : @DiegoFusaro Terribile. Davvero terribilmente faticoso che serve una vacanza. - stillg0ttime : @g1r7c3u5h tranquilla amore non importa davvero è per il semplice fatto che gli amici con cui esco sono in vacanza e non ne ho altri hahaha - __s_mac : RT @FormOfBe1: Giulia stanchissima, che lavora come una matta davvero, e ricordiamoci che lei fa un lavoro fisico oltre che mentale, non la… -