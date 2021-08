The Suicide Squad: gli attributi di Weasel sono in bella mostra nel film, e i fan lo fanno notare (Di sabato 7 agosto 2021) The Suicide Squad non si fa mancare nulla, nemmeno gli attributi di Weasel, e i fan non tardano nel notarlo. The Suicide Squad è finalmente approdato sugli schermi di tutto il mondo, e sono tanti gli spunti di conversazione che offre la pellicola scritta e diretta da James Gunn... Incluso il pene di Weasel. sono tanti i nuovi personaggi introdotti da James Gunn nel secondo tentativo di Warner Bros. di realizzare un film dedicato ai cattivi (ma non troppo) di casa DC, e mentre con alcuni trascorriamo più tempo di altri, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 7 agosto 2021) Thenon si fa mancare nulla, nemmeno glidi, e i fan non tardano nel notarlo. Theè finalmente approdato sugli schermi di tutto il mondo, etanti gli spunti di conversazione che offre la pellicola scritta e diretta da James Gunn... Incluso il pene ditanti i nuovi personaggi introdotti da James Gunn nel secondo tentativo di Warner Bros. di realizzare undedicato ai cattivi (ma non troppo) di casa DC, e mentre con alcuni trascorriamo più tempo di altri, ...

Variety : ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - vespertime : Che The Suicide Squad sia un Troma ad alto budget è già stato detto ma in pochi caratteri mi sembra la frase più ca… - sethsmithart : The first 10 minutes of suicide squad ksjdjsjdjjdjsbdjsjdjjssjs THAT.??!?... ?? Amanda waller is cold as ever damn..… - jona_pvto : The Suicide Squad peliculzAAAAAAAAAAAAAAAAA - GioelePaglia : The Suicide Squad apre con 12 milioni di dollari venerdì: meno di Birds of Prey | Box-Office USA -