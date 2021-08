Sono 111 i nuovi contagi in Regione. 7 Agosto 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolari Sono stati rilevati 96 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,52%. Sono inoltre 1.284 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 15 casi (1,17%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 50 per cento dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone Sono ricoverate in terapia intensiva (con una percentuale di occupazione dei posti letto dell’1,1), mentre i pazienti in altri ... Leggi su udine20 (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolaristati rilevati 96con una percentuale di positività dell’1,52%.inoltre 1.284 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 15 casi (1,17%). Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 50 per cento deiriguarda persone al di sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due personericoverate in terapia intensiva (con una percentuale di occupazione dei posti letto dell’1,1), mentre i pazienti in altri ...

Advertising

udine20 : Sono 111 i nuovi contagi in Regione. 7 Agosto 2021 - - hic191 : RT @longagnani: Non sono un giurista QUINDI chiedo a chi ne sa più di me: @maxdantoni @ArditoAspetto @dottorbarbieri @LaPiramide_FR Screen… - MarySpes : RT @longagnani: Non sono un giurista QUINDI chiedo a chi ne sa più di me: @maxdantoni @ArditoAspetto @dottorbarbieri @LaPiramide_FR Screen… - giordi63 : RT @longagnani: Non sono un giurista QUINDI chiedo a chi ne sa più di me: @maxdantoni @ArditoAspetto @dottorbarbieri @LaPiramide_FR Screen… - spartakus_111 : Hooooo cacchio nessuno dell ACCADEMINKIA ha fatto la Pol ?? Tutti quei gridi e starnazzi vari dei lecchini microfon… -