Riccione | 18enne pratese precipita dal balcone In ospedale in prognosi riservata

(Di sabato 7 agosto 2021) La diciottenne di Prato, in vacanza con i propri amici, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell''Bufalini' di Cesena, in, al termine di un intervento chirurgico subito nella notte L'articolo proviene da Firenze Post.

Una ragazza di 18 anni è precipitata ieri sera dal balcone dell'hotel dove sta trascorrendo le vacanze a. Intorno alle 23, i carabinieri del Nor disono intervenuti nell'hotel Nizza di viale D'Annunzio, dove una giovane turista era poco prima precipitata dal balcone della propria camera. Un volo di circa 7 metri, le cui cause - ...Leggi anche > Nella notte laè stata sottoposta a un intervento chirurgico per le lesioni interne riportate. Indagano sul caso i carabinieri della compagnia diche hanno sentito ...La diciottenne di Prato, in vacanza con i propri amici, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Bufalini' di Cesena, in prognosi riservata, al termine di un intervento chirurgico subit ...Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Riccione che hanno sentito diversi testimoni La 18enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a seguito delle lesioni interne riporta ...