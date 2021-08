Rapido o molecolare | dove fare il tampone in Friuli per ottenere il Green Pass

Advertising

diocchefastidio : @mylordxerm cazz, in teoria se ha fatto il tampone molecolare è segnalato all’asl, il problema è se ha fatto il rap… - Nellysmack : RT @zazagab2: Il tampone deve essere fatto #GRATIS Tutti gli enti ospedalieri dovrebbero fornire questa possibilità - zazagab2 : Il tampone deve essere fatto #GRATIS Tutti gli enti ospedalieri dovrebbero fornire questa possibilità - maachecazzo : @annoiiata ma rapido o molecolare? - annalisagraz : Azienda sanitaria ci riferisce: tampone molecolare vince su tampone rapido -

Ultime Notizie dalla rete : Rapido molecolare

Sassari Oggi

... 27 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4 Covid, Liguria: Flussi 7 agosto 2021 TAMPONI PROCESSATI CON TEST1.477.124 3.179 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO(a far ...Dove fare il tamponein Friuli. Con la recente introduzione del Green Pass sono numerose, anche a Udine e provincia , le persone pronte a ricorrere al tamponeper evitare i "paletti"...La partita contro la Cremonese avrà i tifosi sugli spalti: via alla vendita il 9 agosto per il abbonati, il 12 quella libera ...Inizierà lunedì 9 agosto alle ore 10, tramite i consueti canali (ricevitorie del circuito Vivaticket, online e Biglietteria Stadio) la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa ...