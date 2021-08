Prima uccidono un gabbiano e poi scatenano una rissa in spiaggia a Capri (Di sabato 7 agosto 2021) Sulla spiaggia libera di Marina Grande a Capri è scoppiata una rissa tra una famiglia napoletana e un gruppo di turisti spagnoli. Il motivo? Un gabbiano, che aveva appena rubato il panino a un bambino, è stato ucciso a sassate da un componente della famiglia, parente della “vittima” del furto. Un gesto barbaro, che ha scatenato l’ira dei giovani turisti iberici, che subito sono intervenuti in difesa del volatile, che però era già morto. La rissa in spiaggia con un vecchio ombrellone Gli animi si sono subito riscaldati: un componente della famiglia ha preso i resti di un ombrellone da sole ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Sullalibera di Marina Grande aè scoppiata unatra una famiglia napoletana e un gruppo di turisti spagnoli. Il motivo? Un, che aveva appena rubato il panino a un bambino, è stato ucciso a sassate da un componente della famiglia, parente della “vittima” del furto. Un gesto barbaro, che ha scatenato l’ira dei giovani turisti iberici, che subito sono intervenuti in difesa del volatile, che però era già morto. Laincon un vecchio ombrellone Gli animi si sono subito riscaldati: un componente della famiglia ha preso i resti di un ombrellone da sole ...

Advertising

matteosalvinimi : Canile di Valle Grande (Roma), appello anche in questo agosto a usare cuore e testa: non dimentichiamoci di loro, a… - iabfe : RT @matteosalvinimi: Canile di Valle Grande (Roma), appello anche in questo agosto a usare cuore e testa: non dimentichiamoci di loro, adot… - mariluchio : RT @matteosalvinimi: Canile di Valle Grande (Roma), appello anche in questo agosto a usare cuore e testa: non dimentichiamoci di loro, adot… - GianluPower : RT @matteosalvinimi: Canile di Valle Grande (Roma), appello anche in questo agosto a usare cuore e testa: non dimentichiamoci di loro, adot… - CloudyKant : RT @CarloVerdelli: A Gaza come in mare come dovunque, la prima legge dovrebbe essere: non si uccidono i bambini. È il confine minimo della… -