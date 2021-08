MotoGp Stiria, pole di Martin davanti a Bagnaia (Di sabato 7 agosto 2021) Francesco Bagnaia comanda la terza sessione di libere di MotoGp nel Gp di Stiria . 'Pecco', in sella alla Ducati , chiude il proprio giro in 1'23"114 e precede le Yamaha del leader del Mondiale Fabio ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Francescocomanda la terza sessione di libere dinel Gp di. 'Pecco', in sella alla Ducati , chiude il proprio giro in 1'23"114 e precede le Yamaha del leader del Mondiale Fabio ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Eurosport_IT : ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Stiria. Libere 3 in Austria: 1° Bagnaia (Ducati), 2° Quartararo, 3° Vinales #SkyMotoGP #MotoGP… - Agenzia_Ansa : Motogp Stiria: pole a Martin davanti a Bagnaia Lo spagnolo in sella a una Ducati-Pramac è stato il più veloce - Motorsport_IT : #MotoGP | #Stiria: Martin in pole nell'1-2 Ducati, ma Quartararo è 3° -