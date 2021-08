Lukaku addio | tu mi cantavi

(Di sabato 7 agosto 2021)(di Zhang e Zhang) Le scarpe da tennis nere e azzurre Occhi pesanti e vitalizi E l’eskimo già pronto Oh, Romelu io ti ricordo così Il tuo sorriso e i tuoi capelli Finti come quelli di Conte “Mentre l’assegno ti incassavi “Canta con me” tu mi dicevi Ed io cantavo di una società che non avevo visto mai Tu, tu mi parlavi di cinesi di finanzieri e di contrabbando Mi scaldavo ai tuoi racconti “E mia madre sì” tu mi dicevi I riti voodoo ha preparato Poi dell’Inter mi domandavi Ed io pensavo a Zhang Conte fermo davanti alla panca Milano in piazza, lo scudetto al vento Champions ...

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku addio

Si consuma così un doloroso addio e uno strappo per la tifoseria nerazzurra. A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, non ci sono dunque più ostacoli sulla strada che porta Lukaku nuovamente al Chelsea. L'Inter ha detto si' all'accordo per la cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni cash senza alcuna contropartita tecnica. Il giocatore ha chiesto di non allenarsi e non sarà domani a Parma.