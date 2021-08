Laporta conferma | “Messi andrà al PSG Ho fatto del mio meglio per trattenerlo”

Advertising

TuttoMercatoWeb : Arriva anche la conferma di Laporta: 'Messi andrà al PSG, ho fatto del mio meglio' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Arriva anche la conferma di Laporta: 'Messi andrà al PSG, ho fatto del mio meglio' - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: Arriva anche la conferma di Laporta: 'Messi andrà al PSG, ho fatto del mio meglio' - Fili190381 : RT @TuttoMercatoWeb: Arriva anche la conferma di Laporta: 'Messi andrà al PSG, ho fatto del mio meglio' - Nlnkbyl : RT @TuttoMercatoWeb: Arriva anche la conferma di Laporta: 'Messi andrà al PSG, ho fatto del mio meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Laporta conferma

, nell'attesissima conferenza stampa di venerdì, ha confermato come i problemi economici ... A breve potrebbe arrivare anche ladi Dybala , il cui rinnovo procede per il meglio (si parla ......economici e strutturali" sono le ragioni addotte dal club della Liga per la mancatadi ... Il presidente del clubha spiegato le ragioni del mancato accordo, dovuto alle difficoltà ...Laporte, senza mezzi termini, ha puntato il dito contro Bartomeu, suo predecessore e Javier Tebas, presidente de LaLiga. Messi al Psg, e Mbappé? Sport. 'Laporta segnala i colpevoli'. In una conferenza ...Continuo ad essere contraria alla formula chiusa proposta, ma il progetto è l’unico modo per equilibrare un calcio in mano agli emiri e al PSG su tutti”. È per caso alla ricerca di chi non riesce a ch ...